Telefonata tra Trump e Starmer | focus sullo Stretto di Hormuz

Il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno avuto una conversazione telefonica durante la quale hanno parlato della situazione nello Stretto di Hormuz, che è attualmente chiuso dall’Iran. I due leader hanno sottolineato l’importanza di riaprire questa via strategica. La discussione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni per riaprire lo stretto.

Il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro britannico Keir Starmer si sono sentiti e hanno discusso "dell'importanza di riaprire lo Stretto di Hormuz", attualmente bloccato dall'Iran. Lo ha riferito Downing Street, sottolineando che i due leader hanno parlato "dell'attuale. 🔗 Leggi su Today.it

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