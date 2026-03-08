Referendum sulla giustizia corsa simbolica sul lungomare di Bari per sostenere il No

Questa mattina, sul lungomare di Bari, si è svolta una corsa simbolica per sostenere il “No” al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. Partecipanti di diverse età hanno corso lungo la passeggiata, portando cartelli e bandiere per esprimere la loro posizione. L'evento è stato organizzato da gruppi locali che si oppongono alla riforma.

Una corsa simbolica sul lungomare di Bari per sostenere le ragioni del "No" al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo si è svolta questa mattina. Alla manifestazione hanno preso parte diversi rappresentanti del mondo dell'avvocatura, della magistratura e della società civile. Tra i partecipanti anche il procuratore di Bari Roberto Rossi e il procuratore aggiunto Ciro Angelillis.

