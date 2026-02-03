Maldive a San Valentino | dormire in un eco-resort sospeso sull’acqua tra squali e cene a km zero Guida agli atolli più belli e accessibili per una fuga romantica fuori stagione

Le Maldive sono il sogno di molti, e per San Valentino diventano ancora più irresistibili. Quest’anno, alcuni resort offrono la possibilità di dormire in strutture sospese sull’acqua, circondati da squali e con cene a km zero. Sono posti dove il tempo sembra fermarsi, lontano dalla frenesia di tutti i giorni, e la natura si mostra in tutta la sua purezza. Molti di questi atolli sono accessibili e perfetti per una fuga romantica fuori stagione, tra paesaggi che appaiono quasi incontaminati, dove l’esotismo si sposa con

Ci sono luoghi dove lo sguardo si fa incurante della contemporaneità e rivendica un esotismo primordiale, uno stato di natura con qualche vezzo esclusivo. Gli eco-resort a cinque stelle trasformano anche le isole più remote in veri e propri paradisi, distanti da tutto, ma al centro del vostro benessere. L'orizzonte sconfinato dell'Oceano Indiano evoca la consapevolezza della lontananza, ma allo stesso tempo, la bellezza di una geografia equatoriale dove rallentare, concedersi del tempo, rilassarsi e rigenerarsi. Benvenuti alle Maldive, costellazione di 26 atolli e quasi 1.200 isole che emergono da acque limpide e turchesi, uno spettacolo che inizia già a bordo di piccoli idrovolanti, il mezzo più utilizzato per spostarsi all'interno dell'arcipelago: la vista da lassù è un acquerello di blu che si fa tela, dove emergono fantasiose coreografie di isolette e lingue di sabbia corallina, parte emersa delle tipiche morfologie circolari che creano incantevoli lagune e disegnano paesaggi suggestivi, un tempo isole vulcaniche sprofondate per subsidenza.

