Sui bimbi del bosco ci sono i segni dell’allontanamento della mamma

Tre bambini sono stati trovati con segni evidenti dell’allontanamento della madre, secondo quanto riferito da un avvocato coinvolto nel caso. L’avvocato ha espresso dubbi riguardo ai test psicologici svolti sui minori. Nel frattempo, un rappresentante del ministero ha annunciato che sono state condotte delle ispezioni, senza fornire ulteriori dettagli sui risultati. La vicenda si sta sviluppando in un contesto legale e investigativo.

«Ho visto tre bambini fortemente sofferenti. In loro non c’è più nulla della solarità che ricordavo, ho faticato a riconoscerli». L’avvocato Danila Solinas, rappresentante legale della famiglia Trevallion, fatica a descrivere la tristezza, la rigidità dei fratellini da mesi tenuti lontani da casa. Strappati dalla famiglia lo scorso 20 novembre, dal 6 marzo privati pure della presenza della madre nella casa famiglia di Vasto, possiamo immaginare quale quadro di sofferenza avranno offerto, per di più in un luogo «non neutro» qual è la struttura dove sono confinati. L’avvocato Solinas non era presente all’incontro, dal quale erano esclusi pure i genitori, ma ha potuto vedere i bambini prima e dopo i test.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Sui bimbi del bosco ci sono i segni dell’allontanamento della mamma» Notizie correlate “I bimbi cresciuti nel bosco restino in casa famiglia, ripristinate buone relazioni dopo l’allontanamento della mamma”Roma, 14 marzo 2026 – Avrebbe iniziato a sortire i primi effetti l’allontanamento, tra le polemiche, di mamma Catherine dalla casa famiglia che... Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: “Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbi”Roma, 6 marzo – “Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i genitori valutano la richiesta di risarcimento danni. Effetti traumatici della separazione sui bimbi; Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale; Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; Famiglia nel bosco, nell'ultima relazione degli specialisti l'allarme sui bimbi a rischio trauma e abbandono. Famiglia nel bosco, oggi perizia sui bimbi. Consulente Cantelmi: Mamma Catherine paga l’ostilità del sistemaSi è tenuta oggi a Vasto la perizia psichiatrica sui tre bambini della famiglia nel bosco di Palmoli. Lo psichiatra e consulente di parte della famiglia nel bosco, Tonino Cantelmi, a Fanpage.it: I te ... fanpage.it Famiglia del bosco, la relazione choc: gli effetti di abitudini, cibo e tv sui bambiniUna relazione tecnica, di 9 pagine, depositata ieri al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila sul caso della famiglia Trevallion, i cui figli - ... iltempo.it Buon pomeriggio bimbi belli Grazie zia Cristina facebook