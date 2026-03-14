I bimbi cresciuti nel bosco restino in casa famiglia ripristinate buone relazioni dopo l’allontanamento della mamma

A Roma, il 14 marzo 2026, si è conclusa la procedura di allontanamento di mamma Catherine dalla casa famiglia che ospita i suoi tre figli, cresciuti nel bosco con il marito Nathan Trevallion. Dopo questa decisione, sono stati ripristinati rapporti tra i bambini e le famiglie di origine, mentre l’intera vicenda ha suscitato vari dibattiti pubblici. La decisione ha portato a un cambiamento nelle condizioni di vita dei minori.

Roma, 14 marzo 2026 – Avrebbe iniziato a sortire i primi effetti l ’allontanamento, tra le polemiche, di mamma Catherine dalla casa famiglia che ospita i suoi tre figli, cresciuti nel bosco assieme al marito Nathan Trevallion. “Gli operatori della casa famiglia di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori facendo venir meno le ragioni del disposto trasferimento e, pertanto, il Tribunale potrà ora valutare tale nuovo assetto”. Lo scrive in una nota l'avvocata Maria Pina Benedetti, in rappresentanza dell'Ecad 14 Alto Vastese, gestore del servizio sociale dei Comuni di Ambito all'indomani della visita della Garante dei minori, Marina Terragni, nella casa famiglia dove i bambini sono ospitati dallo scorso 20 novembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “I bimbi cresciuti nel bosco restino in casa famiglia, ripristinate buone relazioni dopo l’allontanamento della mamma” Articoli correlati Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: “Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbi”Roma, 6 marzo – “Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole". Leggi anche: "Criticità per i bimbi cresciuti nel bosco, Ma l’allontanamento non è giustificato" Altri aggiornamenti su bimbi cresciuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Ammaniti: Dividerla è stato l'errore più grave. I bambini non sono dei pacchi, le loro emozioni vanno rispettate; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame fino al ritorno della madre. Ma la Garante smentisce; Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori; Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui, ha detto Nathan Trevallion, il papà dei bimbi del bosco lasciando la casa famiglia. Ringrazio tutti per la solidarietà - ha aggiunto - Chiedo però con rispetto di. I bimbi cresciuti nel bosco restino in casa famiglia, ripristinate buone relazioni dopo l’allontanamento della mammaL’avvocata dell’Ambito sociale chiede al Tribunale di valutare il nuovo assetto e invita la Garante dei minori a una corretta dialettica istituzionale fondata su dati oggettivi e sul rispetto dei r ... quotidiano.net Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net Ditemi che siete cresciuti negli anni ‘90 senza dirmi che siete cresciuti negli anni ‘90: il rumore dello strappo del portafoglio in velcro! I nostri bimbi girano per casa con tre monetine da 20 centesimi come fossero lupi di Wall Street È ora di dare dignità al lor - facebook.com facebook