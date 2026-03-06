La premier Giorgia Meloni ha commentato le recenti decisioni dei giudici sulla famiglia nel bosco di Palmoli, definendole “ideologiche” e sottolineando che l’allontanamento della madre rappresenta un trauma molto forte per i bambini. Le sue parole sono arrivate in risposta alle notizie riguardanti i Trevallion, che le hanno lasciato senza parole. Meloni ha espresso una forte critica verso le decisioni giudiziarie prese in questa vicenda.

Roma, 6 marzo – “Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole". La premier Giorgia Meloni interviene senza mezzi termini a commentare l’ultima decisione dei giudici sulla ‘ famiglia nel bosco’ di Palmoli. E lo fa tramite i social. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla struttura protetta dove viveva – ormai dal novembre scorso – con i tre figli dopo che la stessa corte aveva sospeso a lei e al marito la responsabilità genitoriale. Una “decisione che infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma, dopo la separazione dal padre”, asserisce Meloni. "Il mio pensiero va ai bambini e ai loro genitori colpiti da una assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: “Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbi”

Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: “Inimmaginabile, trauma per i bimbi”"Non è immaginabile, qualunque sia l'atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma" ha avvertito la Garante...

"Allontanamento madre ulteriore trauma". Altolà del garante per l'infanzia sulla famiglia nel boscoAllontanare la madre dei tre fratellini del bosco dalla casa famiglia sarebbe "un ulteriore trauma" per i bambini .

