Cobolli-Kopriva oggi ATP Monaco 2026 | orario tv canale streaming

Oggi si svolge una partita importante a Monaco di Baviera, nell’ambito del torneo ATP del 2026. La sfida si preannuncia difficile, e i giocatori devono affrontare un esame impegnativo. Gli appassionati possono seguire l’evento in diretta televisiva, sui canali dedicati allo sport, o tramite piattaforme di streaming online. La partita potrebbe portare a una semifinale contro il numero uno del tabellone, rendendo l’incontro ancora più interessante.

Il livello della sfida cresce, è vietato però fermarsi e bisogna affrontare un esame ostico per poi regalarsi la possibile semifinale con il numero 1 del tabellone. Nel primo match dei quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Monaco Flavio Cobolli, testa di serie numero quattro, affronta il ceco Vit Kopriva. Percorso netto quello compiuto fin qui dal giocatore italiano che, dopo aver superato il qualificato tedesco, Dedura, ha annichilito negli ottavi di finale il belga Zizou Bergs con un perentorio 6-2 6-3. Il quarto favorito del tabellone cerca di ritrovare fiducia, dopo un periodo non positivo, in vista dei prossimi tornei nel tentativo di continuare la sua scalata in classifica.🔗 Leggi su Oasport.it

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