Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini in seguito a una presunta aggressione sessuale avvenuta a Cesena, dove una ragazza di 20 anni avrebbe subito violenza da un gruppo di persone. Sono state eseguite perquisizioni che hanno portato al sequestro di 14 smartphone, mentre si cercano prove tra i video registrati. La ragazza, di origini straniere, avrebbe denunciato l’accaduto.

Cesena, 18 aprile 2026 – Proseguono serrate le indagini sulla presunta violenza sessuale di cui sarebbe vittima una ragazza di 20 anni nata a Cesena e di origini straniere. La giovane ora sta bene e si è chiusa nel massimo riserbo, ma i ricordi e i traumi legati a quella terribile nottata di inizio aprile sono indelebili. Droga e violenza sessuale. Accusati di stupro di gruppo sono sette giovani tra i 19 e i 25 anni, nati a Cesena ma di origini africane e asiatiche. Un festino in una casa in campagna dove, a dire della giovane, sarebbe circolata droga in quantità. La ragazza ha raccontato di essere stata indotta a subire rapporti sessuali completi perché sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stuprata e filmata dal branco, si cercano prove nei video choc. Perquisizioni: sequestrati 14 smartphone

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