Nell’ultima puntata di Storie Italiane si è parlato ancora del caso di Garlasco e di Andrea Sempio. La legale dell’indagato ha fatto un annuncio forte, parlando di prove che potrebbero cambiare tutto. La difesa ha chiesto un incidente probatorio, mentre si attendono sviluppi sull’informatica forense.

Nell’ultima puntata di Storie Italiane è stato dedicato un ampio spazio al caso di Garlasco, con un aggiornamento sugli sviluppi legati all’ informatica forense e alla richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa di Andrea Sempio, indagato nella riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. La conduzione ha ricostruito i passaggi più recenti dell’attività investigativa, collegandosi con l’inviato e raccogliendo le dichiarazioni dei legali e dei consulenti presenti all’incontro. Il focus su Garlasco a Storie Italiane e la nuova richiesta di incidente probatorio. A Roma si è svolto un nuovo incontro del gruppo difensivo di Andrea Sempio, composto dall’avvocato Liborio Cataliotti, dall’avvocata Angela Taccia e dai consulenti tecnici Armando Palmegiani e Marina Baldi, con la presenza dello stesso indagato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, l’annuncio choc della legale di Andrea Sempio: “Quelle prove…”. Cosa si sta muovendo (VIDEO)

Approfondimenti su Garlasco Omicidio

Nell’ultima puntata di Storie Italiane, si è parlato molto del caso Garlasco e delle ultime mosse degli inquirenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Garlasco, le parole della sorella dello zio di Andrea Sempio - Ore 14 del 29/09/2025

Ultime notizie su Garlasco Omicidio

Argomenti discussi: Garlasco in Tv, svolta della difesa di Sempio: la richiesta choc sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Cosa succede; Garlasco, genetista di Sempio chiarisce sul DNA di Ignoto 2: Non è detto che sia di una persona che ha toccato Chiara; Omicidio Maati, i video-choc mostrati in aula al processo; Garlasco in TV, Lovati interpellato su Sempio rivela: Non è pratico, ha sbagliato, poi lo scoop sulla consulenza.

Garlasco in Tv, la richiesta choc della difesa di Sempio: cosa succederàGli avvocati chiedono l’incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti ... libero.it

Delitto di Garlasco: l’annuncio online sui reperti mette i brividiUn annuncio decisamente discutibile è apparso online in relazione al delitto di Garlasco e ai reperti legati alla morte di Chiara Poggi. newsmondo.it

Garlasco, l'annuncio choc della legale di Andrea Sempio: “Quelle prove...”. Cosa si sta muovendo (VIDEO) - facebook.com facebook

Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio chiede al gip l'incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e su quello di Chiara Poggi. L'istanza alla giudice che dovrà decidere se disporre analisi. #ANSA x.com