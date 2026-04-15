Una ragazza di 20 anni ha subito un'aggressione sessuale di gruppo durante una festa in una casa in campagna nel Cesenate, agli inizi di aprile. La vittima è stata poi filmata mentre veniva abusata. Le forze dell'ordine hanno sequestrato gli smartphone coinvolti nell'episodio per raccogliere prove e approfondire le indagini. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Cesena, 15 aprile 2026 – Stuprata durante una festa in una casa in campagna, nel Cesenate, agli inizi di aprile. Una vittima e sette carnefici, sette ragazzi, tutti tra i 19 e i 25 anni. Un festino dove hashish e cocaina hanno circolato, pare, in abbondanza. Una notte culminata, nel racconto della giovane, in una violenza sessuale di gruppo. Come, purtroppo, è accaduto tante altre volte, la ragazza sarebbe stata indotta a subire rapporti sessuali sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in uno stato di semi incoscienza. I giovani sono indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni della 20enne. L’incubo della ragazza è iniziato quando si è ritrovata sola alla festa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Stuprata dal branco e filmata”. Notte da incubo per una 20enne: sequestrati gli smartphone

Notizie correlate

Leggi anche: Rapita, torturata e stuprata dal fidanzato che voleva lasciare. I carabinieri di Sassari salvano una 25enne dall’incubo

Segregata per 10 giorni, picchiata e stuprata dal fidanzato: l'incubo di una 25enne. «Ti sfiguro con l'acido, ti faccio bere la candeggina»Segregata in casa per almeno 10 giorni, picchiata, torturata, stuprata e sfigurata.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Stuprata dopo una festa per la Serie C. Calciatori a processo, due sono romani; Violenza sessuale di gruppo, parla la vittima: I tre calciatori mi hanno stuprata, quella notte ho pensato di morire; Trovata in casa agonizzante, la 24enne: Mi volevano uccidere. Accusato un uomo di 59 anni, dice di essere il compagno.

Stuprata dal branco e filmata. Notte da incubo per una 20enne: sequestrati gli smartphoneLa denuncia di una ventenne. Presunti aguzzini nati in Italia ma di origine straniera. L’episodio in una casa di campagna durante una festa a base di droga e alcol. La vittima era in uno stato di inco ... ilrestodelcarlino.it

Nella notte colpita anche Pinsara da dove è stato rubato il fondo cassa facebook