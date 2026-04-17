Roma cadono lastre di impalcatura da chiesa Sant’Ignazio | ferita 16enne in gita

Una ragazza di 16 anni, in visita con la scuola, è stata ferita nel pomeriggio di ieri a Roma da alcune parti di impalcatura che sono cadute dal cantiere della facciata della chiesa di Sant'Ignazio, situata nel centro storico della città. La giovane, originaria di Reggio Emilia, si trovava in zona durante un'escursione scolastica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi.

(Adnkronos) – Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a Roma in gita scolastica, è stata ferita ieri pomeriggio da alcune parti di impalcatura cadute dal cantiere della facciata della chiesa di Sant'Ignazio, nel centro storico della Capitale. Le lastre in ferro, finite a terra, sono rimbalzate finendo addosso alla studentessa, trasportata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Gli affreschi anamorfici di Andrea Pozzo a Sant’IgnazioC’è un momento preciso, nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Campo Marzio, in cui Roma smette di essere Roma e diventa qualcos’altro. Leggi anche: Incendio in chiesa, a fuoco il telone che ricopre l'impalcatura: "Fiamme di 10 metri" Una raccolta di contenuti Roma, tragedia sfiorata: lastre del ponteggio di Sant’Ignazio colpiscono una 16enne in gita: accertamenti sul cantiereRoma, cadono lastre di impalcatura da chiesa Sant'Ignazio, ferita 16enne in gita scolastica Una ragazzina di 16 anni, originaria di Reggio Emilia ma a ... affaritaliani.it Roma, lastra cade da un ponteggio all’esterno della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola: ferita una 16enneRimbalzando dopo l’impatto a terra, ha colpito la giovane, che si trovava in zona insieme ai compagni di classe per una gita scolastica ... radiocolonna.it