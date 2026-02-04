Fs e Trenitalia nel 2025 consegnati 108 nuovi treni regionali saranno mille entro il 2027 Investito 1 mld

Entro il 2025, Trenitalia consegnerà 108 nuovi treni regionali, mentre entro il 2027 il numero totale arriverà a mille. La compagnia ha investito un miliardo di euro per rinnovare la flotta e migliorare il servizio su tutto il territorio. Il piano di rinnovo prosegue senza sosta, con l’obiettivo di offrire treni più moderni e confortevoli ai pendolari.

Prosegue il piano di rinnovo della flotta del servizio Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane ). Nel corso del 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo pari a un miliardo di euro. Il programma, in linea con gli obiettivi del Piano strategico 2025-2029 del Gruppo Fs e del relativo aggiornamento, prevede la consegna di ulteriori 103 convogli, per arrivare a un totale di 1.081 treni di nuova generazione in servizio entro il 2027. Le consegne del 2025 hanno interessato l’intero territorio nazionale, grazie ai contratti di servizio sottoscritti con Regioni e Province autonome, committenti del trasporto ferroviario regionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nel 2025, Ferrovie dello Stato pianifica investimenti storici da oltre 18 miliardi di euro, con circa 7 miliardi destinati al PNRR.

Il Piano strategico del Gruppo FS per il 2025 prevede investimenti storici di oltre 18 miliardi di euro, con l’obiettivo di migliorare il servizio ferroviario.

