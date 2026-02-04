Nel 2025 Trenitalia ha consegnato 108 nuovi treni regionali, portando a termine un investimento di un miliardo di euro. La compagnia ferroviaria continua a rinnovare la sua flotta, puntando a migliorare il servizio e offrire più comfort ai passeggeri.

Prosegue il piano di rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Nel 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo di un miliardo di euro. Il programma, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS e del relativo aggiornamento, prevede la consegna di ulteriori 103 treni per arrivare a un totale di 1.081 convogli di nuova generazione entro il 2027. Nel corso del 2025 le nuove consegne hanno interessato l’intero territorio nazionale, grazie ai Contratti di Servizio stipulati con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fs, Trenitalia: nel 2025 consegnati 108 treni regionali per un miliardo di euro

Approfondimenti su Trenitalia 2025

Entro il 2025, Trenitalia consegnerà 108 nuovi treni regionali, mentre entro il 2027 il numero totale arriverà a mille.

Nel 2025, Ferrovie dello Stato pianifica investimenti storici da oltre 18 miliardi di euro, con circa 7 miliardi destinati al PNRR.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Trenitalia 2025

Argomenti discussi: Trenitalia rinnova la flotta, nel 2025 consegnati 108 nuovi treni regionali per un miliardo di euro; Frecciarossa treno ufficiale del Cremonini Live26; Treno Frecciarossa per Roma confermato anche dopo giugno; Sciopero trasporti febbraio 2026 treni, aerei e mezzi pubblici: giorni critici e date da segnare.

Fs e Trenitalia, nel 2025 consegnati 108 nuovi treni regionali (saranno mille entro il 2027). Investito 1 mldProsegue il piano di rinnovo della flotta del servizio Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane). Nel corso del 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo pari a un ... ildenaro.it

Trenitalia: nel 2025 consegnati 108 nuovi treni regionali, 7 miliardi per rinnovare la flotta entro il 2027Con 643 treni di nuova generazione consegnati fino a oggi, Regionale di Trenitalia conta attualmente 978 treni di nuova generazione in circolazione ... infocilento.it

Trenitalia: nel 2025 consegnati 108 treni Regionali per 1 miliardo di Euro https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17548 - facebook.com facebook