Il ministro della Difesa ha annunciato che l’Italia dispone attualmente di dieci cacciamine, di cui otto sono operativi presso la base della Spezia. In circa 20-25 giorni, questi mezzi potrebbero essere inviati nell’area del Mar di Hormuz, dove sono state segnalate tensioni e rischi legati alla presenza di mine marine. La notizia riguarda un’operazione di bonifica prevista per questa regione strategica.

“L’Italia ha dieci cacciamine, otto sono utilizzabili attualmente alla Spezia in 20-25 giorni potrebbero essere nell’area” di conflitto mediorentale, ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato dal Tg1. Le unità dovrebbero essere scortate fino a Suez e poi in Oman, ma “l’utilizzo a Hormuz dovrebbe passare in Parlamento”, ha concluso Crosetto, che poi ha commentato la morte del Casco Blu francese ucciso in Libano. “Fa parte della tattica di Hezbollah non consentire che la tregua si rafforzi” ha proseguito Crosetto, che ha avvertito: la missione Unifil “non ha più senso nelle attuali condizioni, l’ho anche scritto al Segretario generale” delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stretto di Hormuz, l’Italia ha 8 cacciamine “gioiello” da mandare per la “bonifica”. L’annuncio di Crosetto

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