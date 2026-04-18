Lo Stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso, con tensioni che hanno portato a spari e minacce rivolte alle navi nella zona. Nonostante la situazione, la nave italiana

Lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso e nulla lascia presagire che possa essere riaperto a breve. “Non possono ricattarci”, h a dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la firma di un ordine esecutivo alla Casa Bianca. E secondo fonti giornalistiche l’esercito americano si sta preparando ad abbordare petroliere legate all’Iran e a sequestrare navi mercantili in acque internazionali, estendendo la sua stretta navale oltre il Medio Oriente. Dunque, non è durata neanche 24 ore la riapertura totale del braccio di mare conteso, che subito la Marina iraniana ne ha ripreso il controllo. A farne le spese sono state parecchie navi colte di sorpresa nel fuoco incrociato dei tweet Usa-Iran e costrette al dietrofront.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stretto di Hormuz chiuso, spari e minacce alle navi ma passa l’italiana “Msc Euribia”: crocieristi in salvo

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