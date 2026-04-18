Le navi attraversano lo Stretto di Hormuz in un contesto di continui cambiamenti nelle decisioni delle autorità locali, che hanno alternato aperture e chiusure della rotta. La MSC Euribia ha attraversato lo stretto, secondo quanto riportato, mentre almeno due navi commerciali indiane sarebbero state attaccate. La situazione rimane confusa e poco chiara, con le autorità che oscillano tra riapertura e chiusura del passaggio marittimo.

Hormuz riaperto, poi chiuso, poi forse transitabile. Attorno allo situazione dello Stretto regna la confusione e l'incertezza. Tra annunci e dietrofront, è in mare che si gioca la partita e secondo quanto emerge dai tracciamenti di MarineTraffic i movimenti a Hormuz sono continui, in un senso o nell'altro. Alcune navi riescono a passare, altre fanno retromarcia, altre ancora vengono fermate o addirittura attaccate a colpi di arma da fuoco. Un terno al lotto sul quale i marittimi devono scommettere: proseguire la rotta e lasciare il Golfo o temporeggiare? Il gioco della monetina si basa sulla scelta della rotta. In questo caso,...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, le navi sfidano la sorte sulla rotta dell'Oman: così la Msc Euribia ha passato lo Stretto (ma almeno 2 cargo indiani attaccati)

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