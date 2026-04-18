Stress da deportazioni di massa | lascia il direttore dell’Ice

Il direttore ad interim dell’U.S. Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha annunciato che lascerà il suo incarico alla fine di maggio. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione pubblica e mediatica sulle operazioni di deportazione di massa condotte dall’agenzia. La sua partenza segue le recenti controversie legate alle modalità e ai numeri delle espulsioni effettuate. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un breve annuncio.

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