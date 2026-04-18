Stress da deportazioni di massa | lascia il direttore dell’Ice
Il direttore ad interim dell’U.S. Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha annunciato che lascerà il suo incarico alla fine di maggio. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione pubblica e mediatica sulle operazioni di deportazione di massa condotte dall’agenzia. La sua partenza segue le recenti controversie legate alle modalità e ai numeri delle espulsioni effettuate. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un breve annuncio.
Stati uniti Si dimette Todd Lyons, figura chiave dell'agenda razzista trumpiana. Spinto a cacciarne sempre di più, aveva attacchi di panico anche per un solo migrante sfuggito alle retate Stati uniti Si dimette Todd Lyons, figura chiave dell'agenda razzista trumpiana. Spinto a cacciarne sempre di più, aveva attacchi di panico anche per un solo migrante sfuggito alle retate Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Il direttore ad interim dell’U.S. Immigration and Customs Enforcement (Ice), Todd Lyons, si dimetterà alla fine di maggio. A darne notizia è il segretario per la sicurezza interna, Markwayne Mullin, che ha definito Lyons «un grande leader dell’Ice che ha contribuito a rendere più sicure le comunità americane».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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