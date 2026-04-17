Lascia il direttore dell’Ice Todd Lyons dopo retate di massa e arresti senza mandato

Il direttore ad interim dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha annunciato le sue dimissioni dopo una serie di operazioni di polizia che hanno portato a numerosi arresti senza mandato. Le retate di massa hanno suscitato critiche e preoccupazioni tra le autorità locali e le organizzazioni per i diritti civili. La sua partenza arriva in un momento di tensioni crescenti sui metodi adottati dall'agenzia nel controllo delle frontiere e dell'immigrazione.

Il direttore ad interim dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement), Todd Lyons, ha presentato giovedì 16 aprile la sua lettera di dimissioni al nuovo segretario alla Sicurezza Interna, Markwayne Mullin, dopo aver supervisionato il piano di espulsioni di massa dell'amministrazione di Donald Trump. La decisione di Lyons è stata anticipata dal responsabile della Sicurezza Nazionale in un comunicato in cui ha definito il capo dell'Ice “un grande leader”.Mullin ha aggiunto che Lyons lascerà ufficialmente il suo incarico il 31 maggio. https:www.quotidiano.netvideobruce-springsteen-suona-a-minneapolis-ice-out-now-vrqfvhjc Poche ore prima che si...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lascia il direttore dell’Ice Todd Lyons dopo retate di massa e arresti senza mandato Notizie correlate Dopo due morti e 4 mila arresti Trump archivia l’operazione dell’Ice a MinneapolisLo “zar dei confini” Tom Homan ha annunciato la conclusione dell’operazione Metro Surge a Minneapolis e il conseguente ritiro dalla città della quasi... Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca rimette il mandato dopo le polemiche su Milano-CortinaIl direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca , ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il direttore dell’ICE Todd Lyons lascerà l’incarico alla fine di maggio; Lascia il direttore dell'Ice Todd Lyons: diede l'ok alle retate e agli arresti senza mandato. Sotto la sua guida morti 50 migranti; Lascia il direttore dell’Ice Todd Lyons dopo retate di massa e arresti senza mandato; Todd Lyons, direttore ad interim dell'ICE statunitense, lascerà l'agenzia a fine maggio. Lascia il direttore dell’Ice Todd Lyons dopo retate di massa e arresti senza mandatoStati Uniti, sotto la sua guida morti 50 migranti. Solo una settimana fa aveva annunciato la volontà di trasformare le deportazioni in un sistema simile ad Amazon Prime ... quotidiano.net Lascia il direttore dell'Ice Todd Lyons: diede l'ok alle retate e agli arresti senza mandato. Sotto la sua guida morti 50 migrantiIn carica dal 2025, ha supervisionato il piano di espulsioni di massa di Donald Trump. Mentre era a capo dell'Ice a Minneapolis sono stati uccisi due cittadini americani ... corriere.it