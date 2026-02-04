Minneapolis Trump ritira 700 agenti dell' Ice e Border Patrol | l' annuncio di Homan Non rinunciamo alle deportazioni di massa

Trump ordina il ritiro di 700 agenti dell’Ice e Border Patrol a Minneapolis, ma promette di non fermare le deportazioni di massa. L’annuncio arriva da Homan, che sottolinea: «Non rinunciamo», nonostante la morte di due manifestanti anti Ice abbia portato a un’inquietudine crescente. Trump, attraverso il suo inviato, ribadisce che non ha intenzione di fermare le operazioni di controllo e deportazione, anche se le tensioni si fanno sentire nelle strade.

L'amministrazione Trump ritira «immediatamente» 700 agenti federali per l'immigrazione da Minneapolis. Lo annuncia lo zar dei confini Tom Homan. Con la partenza di 700 agenti federali dell'immigrazione, sono circa «2.000» quelli che resteranno in Minnesota, ha detto Homan ringraziando le autorità locali per la cooperazione. Si tratta di agenti sia dell'Ice (la polizia anti immigrazione) sia della Border Patrol. «Vogliamo rendere la nostra operazione più efficiente e intelligente. Non ci stiamo arrendendo», ha messo in evidenza Homan, assicurando che non lascerà fino a quando la situazione non sarà risolta.

