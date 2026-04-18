Strasburgo-Rennes domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle 17:15 si gioca la sfida tra Strasburgo e Rennes. Lo Strasburgo arriva dalla vittoria contro il Magonza in Conference League e si prepara per questa partita di campionato. La squadra francese di Haise affronta l’incontro in casa, mentre il Rennes cerca punti importanti nella stagione in corso. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili prima del calcio d’inizio.

Uno Strasburgo reduce dall’impresa contro il Magonza in Conference League torna ad interessarsi al campionato affrontando in casa contro il Rennes di Haise. Una prova memorabile quella dei ragazzi di O’Neill che hanno anche approfittato della settimana di sosta per annichilire e cancellare dal campo una squadra che aveva vinto con merito l’andata. Doppio vantaggio nel primo tempo e poi gli alsaziani. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Strasburgo-Rennes (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Metz-Paris FC (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiDopo aver schiantato il Monaco nell’ultimo turno il Paris FC di Koumbouarè è ad un passo dalla salvezza e la matematica potrebbe arrivare già oggi... Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiDerby bretone a 5 giornate dalla fine della Ligue1 con il Nantes di Halilhodzic a caccia di punti salvezza contro lo Stade Brestois. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calcio estero, il programma del weekend: occhi puntati su City-Arsenal, in Spagna si assegna la Coppa del Re; Sfida Haaland-Gyokeres, Manchester City-Arsenal decide la Premier; Malagò candidato della serie A alla presidenza della Federcalcio: 14 club hanno già firmato; Pronostico Strasburgo - Stade Rennes FC - Ligue 1. Pronostico Strasburgo vs Rennes – 19 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Strasburgo e Rennes è in programma il 19 Aprile 2026 alle 17:15 nello storico Stadio de la Meinau. Una gara che mette di fronte due ... news-sports.it Ligue 1, dopo sei partite il Rennes torna a vincere. Goleada allo StrasburgoRennes a valanga sullo Strasburgo in una sfida valida per l'11ª giornata di Ligue 1. Grande protagonista Esteban Lepaul, attaccante classe 2000 che ha realizzato una tripletta. Bretoni in rete anche ... tuttomercatoweb.com Città e sindaci sempre più GREEN In Europa, dopo Copenaghen, avanzano i sindaci VERDI insieme all'asse verdi-sinistra ... Monaco, Parigi, Marsiglia, Lione, Lilla, Nimes, Rennes, Grenoble, Strasburgo, Amsterdam ... Il centrosinistra in Italia dovra' riflette - facebook.com facebook