Nantes-Stade Brestois domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:15 si terrà il match tra Nantes e Stade Brestois, un derby bretone che si disputa a cinque turni dalla conclusione della stagione di Ligue 1. Nantes, guidato dall’allenatore Halilhodzic, cerca di ottenere punti necessari per la salvezza, mentre Stade Brestois si prepara a affrontare la sfida con l’obiettivo di ottenere un risultato utile. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, mentre i pronostici sono ancora aperti.

Derby bretone a 5 giornate dalla fine della Ligue1 con il Nantes di Halilhodzic a caccia di punti salvezza contro lo Stade Brestois. I canarini hanno impattato nello scontro diretto contro l’Auxerre, e rimangono a 5 punti di distacco dai diplomats in classifica. Il tecnico bosniaco non sembra poter invertire un trend già scritto da tempo con la squadra che è di fatto all’ultima spiaggia per evitare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Nizza-Stade Brestois (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl Nizza ha finalmente dato segnali di risveglio sotto Puel e oggi cerca punti per uscire dalla bassa classifica contro lo Stade Brestois. Metz-Stade Brestois (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl Metz è sempre più solo sul fondo della classifica, a -4 dai playout e con un piede in Ligue2: la sfida odierna contro lo Stade Brestois è quasi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nantes vs Brest Pronostico: Analisi e Anteprima della Partita | Ligue 1 19-04-2026; PREVIEW | Nantes vs Brest: team news, lineups, predictions (Ligue 1 19/04); FC Nantes - Stade Brest 29 Pronostico e confronto quote 19.04.2026; Pronostico Nantes vs Stade Brestois 29 – 19 Aprile 2026. Pronostico Nantes vs Stade Brestois 29 – 19 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Nantes e Stade Brestois 29 è in programma il 19 Aprile 2026, alle 17:15, nello storico Stadio de la Beaujoire. Un appuntamento ... news-sports.it U19 Nationaux : le Stade Brestois chez l’invincible leader nantaisDistancés au classement et éliminés de la Coupe Gambardella, les U19 brestois se déplacent à Nantes, leader du championnat, ce samedi après-midi. Yanis Ettori et les Brestois ne seront pas favoris à ... letelegramme.fr