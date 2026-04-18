Metz-Paris FC domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:15 si gioca la partita tra Metz e Paris FC. Dopo aver battuto il Monaco nell’ultimo turno, il Paris FC di Koumbouarè si trova molto vicino alla salvezza e potrebbe raggiungerla già con questa partita. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già diffusi tra gli appassionati.

Dopo aver schiantato il Monaco nell’ultimo turno il Paris FC di Koumbouarè è ad un passo dalla salvezza e la matematica potrebbe arrivare già oggi nella sfida sul campo del Metz. I Grenatines hanno perso a Marsiglia la loro ventesima gara stagionale e sono sull’orlo del baratro: in caso di sconfitta e contemporanea vittoria dell’Auxerre la matematica potrebbe arrivare addirittura con 4. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Metz-Paris FC (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Lorient-Paris FC (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiLa sconfitta di Tolosa fa dire addio ai sogni di gloria del Lorient, che quest’oggi affronta in casa il Paris FC di Koumbouaré. Lorient-Paris FC (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiLa sconfitta di Tolosa fa dire addio ai sogni di gloria del Lorient, che quest’oggi affronta in casa il Paris FC di Koumbouaré. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: PREVIEW | Metz vs Paris FC: team news, lineups, predictions (Ligue 1 19/04); Metz vs Paris Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 19-04-2026; In Ligue 1 un super Immobile trascina il Paris Fc: poker al Monaco; Conte e De Laurentiis divisi dalla Nazionale: partita a scacchi sul ruolo di ct. Pronostico Metz vs Paris FC – 19 Aprile 2026Nel cuore del Ligue 1, la sfida tra Metz e Paris FC promette tensione e intensità allo Stadio Saint-Symphorien il 19 Aprile 2026 alle 17:15. Due formazioni ... news-sports.it Ligue 1 : Lille et Giroud punissent l’OM, le Paris FC respire, Rennes bute sur MetzÀ l’occasion du multiplex de Ligue 1 ce dimanche, l’OM a chuté à domicile face à Lille, le Paris FC a dominé Le Havre, Rennes et Metz se sont quittés dos à dos. L’OM ne fera pas la passe de trois. Ce ... lefigaro.fr #Ligue1, Vittorie di Paris FC e Marsiglia negli anticipi della 29° giornata del campionato francese. Il Paris ha battuto 4-1 il Monaco, il Marsiglia 3-1 il Metz. Oggi e domenica il resto della giornata, il big match Lens- Psg non si giocherà però perchè la partita è st facebook Dal 13 al 18 maggio, **Place d’Armes a Metz** si trasforma in un angolo d’Italia con **BellissiMetz 2026**! 6 giorni dedicati ai sapori, ai profumi e alle tradizioni italiane tra gastronomia, artigianato, musica e spettacoli. @ItalyMFA @larosa_filippo @Italyin x.com