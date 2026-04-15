Devastato gregge in via San Severo | decine di pecore sbranate e tre cani uccisi

Nelle campagne di via San Severo, nel territorio di Foggia, si è verificato un grave attacco ai danni di un gregge. Durante la mattina, alcuni pastori hanno trovato numerose pecore uccise e sbranate, presumibilmente da un branco di lupi. Nell’episodio sono stati uccisi anche tre cani. L’incidente si aggiunge ad altri episodi simili avvenuti recentemente nella zona.

Ennesimo, gravissimo attacco da lupi nelle campagne di Foggia, in via San Severo. Questa mattina alcuni pastori hanno rinvenuto una scena straziante: decine di pecore sbranate e uccise durante la notte verosimilmente da un branco di lupi. Nell'attacco hanno perso la vita anche tre cani da.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Undici pecore sbranate in un allevamento alla RasaVarese, 24 febbraio 2026 – Potrebbe esserci l’attacco di un lupo dietro la morte di undici ovini, fra pecore e agnelli, attaccati in un allevamento... San Severo si bea del reparto di Ortopedia di San Severo: "Con il dott. Ricciardi ora è un'eccellenza"Un post su Facebook ha rilanciato la toccante lettera del marito di una paziente, che ha ringraziato pubblicamente il dott.