Strage di Cutro è cominciato il processo | Salvini e Piantedosi al banco dei testimoni Hrw | Verità e giustizia per le famiglie delle vittime

È iniziato questa mattina a Crotone il processo sui ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love, che il 26 febbraio ha provocato 94 vittime, tra cui 35 minori. Salini e Piantedosi sono stati chiamati a testimoniare, mentre le famiglie delle vittime chiedono verità e giustizia. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, tra attese e richieste di risposte.

È cominciato a Crotone il processo sui presunti ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love, naufragato a Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023 provocando 94 vittime, 35 delle quali erano minori. I Ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi potrebbero comparire sul banco dei testimoni. La citazione dei due esponenti del governo figura nelle liste presentate dagli avvocati dei superstiti e dei familiari delle vittime, su cui il Tribunale si è riservato di decidere in seguito. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

Matteo Salvini critica duramente il processo sul naufragio di Cutro, definendolo “vergognoso”.

In seguito alla condanna di tre persone per l'esplosione mortale avvenuta il 18 novembre 2024 a Ercolano, i parenti delle vittime esprimono il loro sdegno, ritenendo la pena di 17 anni di carcere insufficiente per la gravità della tragedia che ha tolto la vita a tre giovani lavoratori.

