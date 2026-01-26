È una strage Traghetto pieno di persone si ribalta | almeno 15 vittime

Un traghetto carico di persone e merci si è improvvisamente capovolto durante la navigazione notturna, causando la perdita di almeno 15 vite. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti marittimi. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’accaduto, mentre i soccorsi continuano a cercare eventuali sopravvissuti tra le acque.

Un traghetto carico di merci e passeggeri si è improvvisamente capovolto durante la navigazione notturna, trasformando un normale viaggio in una tragedia. A bordo si trovavano centinaia di persone e, nel giro di poche ore, la traversata si è trasformata in un dramma con un bilancio pesantissimo in termini di vittime e dispersi. Secondo le prime informazioni disponibili, l'imbarcazione avrebbe iniziato a manifestare problemi tecnici poco dopo la mezzanotte. L'equipaggio si sarebbe reso conto che qualcosa non stava funzionando correttamente, mentre il traghetto faticava a mantenere la stabilità in mare. Filippine, affonda traghetto con 350 passeggeri: almeno 15 morti. Un incidente tragico si è verificato nelle Filippine, dove un traghetto con oltre 350 persone a bordo è affondato al largo della costa meridionale.

