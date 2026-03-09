La strage di ragazzi a Crans-Montana altri 5 indagati | c' è anche il sindaco

L'inchiesta sulla strage di Capodanno al Constellation, avvenuta a Crans-Montana, si è ampliata con l'iscrizione di cinque nuovi indagati, tra cui il sindaco della località, Nicolas Féraud. L'evento ha causato 41 vittime e 115 feriti, e le autorità svizzere stanno continuando a indagare sui dettagli dell'accaduto. La procura ha comunicato l'ampliamento del numero di persone coinvolte nel procedimento.

Nelle ore successive al rogo aveva ammesso che il Comune non aveva svolto i dovuti controlli nel locale dal 2020 al 2025 Si allarga ancora l'indagine sulla strage di Capodanno del Constellation con 41 morti e 115 feriti. Ci sono cinque nuovi indagati nell'inchiesta svizzera, incluso il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud. Risponde di incendio, omicidio e lesioni colpose. Il sindaco aveva ammesso, a poche ore dalla strage, che il Comune non aveva svolto i dovuti controlli nel locale dal 2020 al 2025.

