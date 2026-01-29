Strage Crans-Montana si allarga l’inchiesta | ci sono altri 2 indagati dopo i coniugi Moretti

La procura svizzera ha annunciato l’iscrizione di altri due indagati nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Oltre ai coniugi Moretti, ora sono sotto accusa anche l’attuale capo del servizio di pubblica sicurezza del Comune e un ex funzionario. La vicenda si fa sempre più complicata, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su quanto accaduto.

I due nuovi indagati per la strage di Crans-Montana sono l'attuale capo del servizio di pubblica sicurezza del Comune svizzero e un ex funzionario. Tajani: “Nessun incidente diplomatico, pretendiamo giustizia”.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Crans Montana Strage Crans-Montana, Jacques Moretti fermato per la strage di Capodanno. La moglie resta libera mentre si allarga l’inchiesta sulle responsabilità Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato fermato nell'ambito delle indagini sulla tragedia di Capodanno, che ha causato 40 morti e oltre 110 feriti. Strage Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli L'inchiesta sulla tragica strage di Capodanno a Crans-Montana, che ha provocato 40 vittime, si sta sviluppando ulteriormente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crans Montana Strage Argomenti discussi: Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; La Svizzera tra vergogna e paura dopo la strage di Crans-Montana; Strage Crans Montana, studentessa di Biella si sveglia dal coma dopo 22 giorni; Crans Montana, un nuovo indagato per la strage di Capodanno. Strage di Crans-Montana, il Comune colpito dall’inchiesta: test di sicurezza dimenticati per 5 anni, c’è un ex funzionario sotto accusaAd ammettere la responsabilità era stato lo stesso sindaco Nicolas Féraud già il 6 gennaio. Nel 2018 e 2019 gli ultimi controlli al Constellation ... quotidiano.net Crans Montana, spunta un nuovo video: i pannelli del soffitto tenuti su con delle stecche da biliardo poche settimane prima della strageUn nuovo video mostra i pannelli fonoassorbenti del soffitto, poi andati a fuoco, sostenuti con stecche da biliardo poche settimane prima della tragedia ... ilfattoquotidiano.it Nuovo indagato per la strage di Crans-Montana. Le atlete dello sci azzurro rendono omaggio commosso alle vittime - facebook.com facebook Nuovo indagato per la strage di Crans-Montana. Le atlete dello sci azzurro rendono un omaggio commosso alle vittime x.com

