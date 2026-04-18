Strade sporche di deiezioni la sindaca | Mancanza di rispetto dei proprietari dei cani

Le strade di Lecce sono spesso segnalate come sporche di deiezioni canine, secondo quanto dichiarato dalla sindaca. Lei ha commentato che questa situazione riflette una mancanza di rispetto da parte dei proprietari degli animali. La questione si aggiunge a quella dei rifiuti abbandonati, di cui si discute da settimane, e ora si concentra sulla presenza diffusa di escrementi lungo le vie della città.