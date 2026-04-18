Strade sporche di deiezioni la sindaca | Mancanza di rispetto dei proprietari dei cani
Le strade di Lecce sono spesso segnalate come sporche di deiezioni canine, secondo quanto dichiarato dalla sindaca. Lei ha commentato che questa situazione riflette una mancanza di rispetto da parte dei proprietari degli animali. La questione si aggiunge a quella dei rifiuti abbandonati, di cui si discute da settimane, e ora si concentra sulla presenza diffusa di escrementi lungo le vie della città.
LECCE – “Passeggiare per Lecce può essere, a volte, un’esperienza imbarazzante”. Parola di sindaca. Dopo aver posto il problema annoso del deposito incontrollato dei rifiuti – all’inizio del mese -, Adriana Poli Bortone affronta un altro capitolo del contraddittorio rapporto tra i leccesi e la.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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