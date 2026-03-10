Abbandono rifiuti violazioni nel Parco e deiezioni dei cani non raccolte | oltre 600 multe a Monza

A Monza sono state emesse più di 600 multe per diverse infrazioni legate all’ambiente. Le sanzioni riguardano abbandono di rifiuti, violazioni nella differenziazione, utilizzo scorretto dei cestini pubblici, comportamenti irregolari nelle aree verdi e mancata raccolta delle deiezioni dei cani. Le autorità hanno agito per contrastare comportamenti dannosi per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente.

Oltre 600 multe che vanno dalla non corretta differenziazione dei rifiuti al loro abbandono, passando per uso improprio dei cestini pubblici, violazioni nelle aree verdi e mancata raccolta delle deiezioni dei cani. Sono quelle comminate nel corso del 2025 dalle Guardie ecologiche volontarie (Gev) del comune di Monza, entrate in forza nel settore polizia locale e protezione civile. Nel 2025 i 38 volontari hanno effettuato 769 servizi per un totale di 7426 ore di lavoro. Ben 2113 sono state occupate dalla vigilanza sui rifiuti - in cui sono stati comminati 405 verbali - con controlli sulla corretta differenziazione dei rifiuti domestici, commerciali e scolastici, abbandono e accumulo improprio di rifiuti, uso improprio dei cestini pubblici, conferimenti nelle aree mercatali e alla piattaforma ecologica comunale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Deiezioni canine non raccolte: scattano multe dalla Polizia MunicipaleMancata raccolta delle deiezioni canine, scattano i controlli della Polizia Locale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Andrea D’Elia.

Deiezioni di cani e rifiuti, residenti in viale della Repubblica: “Situazione intollerabile”LECCE – Nonostante le ordinanze e le campagne sul tema, la lotta all’inciviltà resta evidentemente una questione di difficile soluzione: ne sanno...

Contenuti utili per approfondire Abbandono rifiuti

Temi più discussi: Abbandono di rifiuti, sei multe da 1.000 euro. Trasgressori individuati dal contenuto dei sacchetti. Sono 27 in tutto le sanzioni nell'ultimo mese; Abbandono rifiuti, nuovi ‘furbetti’ scoperti con le fototrappole: 3200 euro di multe; Abbandono rifiuti nel quartiere Marina: multato un evasore Tari; ??Stretta sull’abbandono dei rifiuti, scattate le prime sei maxi multe da 1000 euro.

Rifiuti, controlli e sanzioni: il report della Municipale. Imbrò: Tolleranza zero contro gli sporcaccioniNumerosi, dal primo gennaio ad oggi gli interventi della Polizia Municipale nel settore ambientale e veterinario. A tracciare un primo bilancio dell’attività di controllo è l’assessore alla Polizia ... siracusaoggi.it

SAN SEVERO RIFIUTI San Severo, nuovi controlli contro l’abbandono dei rifiuti: sanzioni e fermo per due veicoliSAN SEVERO – Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti da parte della Polizia Locale di San Severo. Nei giorni scorsi gli agenti hanno accertato due nuovi episodi, avvenuti i ... statoquotidiano.it

San Severo, fotocamere incastrano due soggetti per abbandono illecito di rifiuti - facebook.com facebook

Abbandono di rifiuti speciali, denunciato amministratore di una ditta. Trovato un metro cubo di rifiuti dai Carabinieri nel Fermano #ANSA x.com