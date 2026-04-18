Strada giusta Si deve andare avanti così

Il Traveller Review Awards 2026 di Montepulciano si inserisce in un quadro regionale in cui i flussi turistici sono in crescita e i territori sono sempre più connessi dal punto di vista dell’offerta. La premiazione testimonia il riconoscimento da parte dei visitatori delle strutture e dei servizi presenti nella zona. Questa tendenza si mantiene costante, indicando che la direzione presa sembra essere quella giusta.

Il Traveller Review Awards 2026 di Montepulciano è un risultato che si inserisce in un quadro regionale fatto di flussi in crescita e di territori sempre più interconnessi sul piano dell’offerta turistica. "Va considerato come un risultato dell’intera regione e del turismo toscano – commenta Leonardo Marras (foto), assessore all’Economia, al turismo e all’agricoltura della Regione Toscana –. E’ la conferma che siamo sulla strada giusta e che non dobbiamo allentare la presa. Gli operatori, i prodotti del territorio e la comunità, se indirizzati da una capacità di programmazione, che nella Valdichiana senese c’è stata, rappresentano un piccolo grande esempio per tutta la regione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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