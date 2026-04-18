Stop all’export di benzina incentivare le bioraffinerie ma eliminare le tasse green

Il viceministro ai Trasporti ha annunciato lo stop all’export di benzina e ha proposto di incentivare le bioraffinerie, eliminando le tasse green. Ha inoltre affermato che senza il mercato unico europeo il costo dell’energia sarebbe inferiore. Per quanto riguarda le infrastrutture, ha segnalato problemi con l’asfalto, un derivato del petrolio, e ha suggerito di rinviare le scadenze previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È un ligure atipico: al mare preferisce la montagna. Ma è anche un politico anomalo: alle vacanze in località mondane, dove fare pierre, predilige le spedizioni alpinistiche. Per esempio, qualche anno fa, ha scalato il Manaslu, uno dei quattordici 8.000 dell’Himalaya e l’ottava cima più alta del Pianeta. Qui, a 4.800 metri, al campo base, ha organizzato una degustazione di prodotti tipici, apprezzati da iraniani e statunitensi insieme, e, a 6.800, si è messo a cucinare testaroli al pesto. «Purtroppo un salame di Sant’Olcese è rimasto sotto una valanga» si rammarica, con un sorriso, Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, nonché segretario della Lega in Liguria e deputato.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Stop all’export di benzina, incentivare le bioraffinerie ma eliminare le tasse green» Notizie correlate Verso il vertice Ue, l’Italia affila le armi contro le tasse green ma la Germania si sfilaIl ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin: l’Ets tassa che si scarica in modo insostenibile sui prezzi finali. Leggi anche: Vannacci: «Convergenza totale con sovranità, meno tasse e stop al Green Deal» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuovo record per l’Italia, ma per vendita di armi; Teheran countdown. Solo 14 giorni di blocco navale prima di chiudere i pozzi; Stop temporaneo ai nuovi impianti dei vigneti in Italia: la proposta di Legacoop Agroalimentare; Dall’export di armi all’addestramento: ecco il memorandum con Israele bloccato dall’Italia. Von der Leyen: Stop all'export di tecnologie critiche per l'IranBRUXELLES - L'Unione Europea annuncia lo stop a esportazioni di tecnologie critiche per droni e missili all'Iran. L'Europa - scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X - ... ansa.it Trump contro la Cina: stop all'export di software USAL'amministrazione statunitense sta valutando una mossa che potrebbe ridisegnare completamente gli equilibri commerciali globali nel settore tecnologico. Si tratterebbe di vietare l'esportazione verso ... tomshw.it Lo stop ai raid in Libano e il disappunto di Netanyahu: cosa è successo tra Usa e Israele - facebook.com facebook Netanyahu rivendica lo stop ai raid: «Ho deciso io». Non gli crede nessuno L'opposizione lo attacca, gli analisti lo smentiscono @michelegiorgio2 x.com