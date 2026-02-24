Vannacci | Convergenza totale con sovranità meno tasse e stop al Green Deal

Vannacci ha annunciato una forte adesione al gruppo Europa delle Nazioni Sovrane, motivata dalla volontà di promuovere sovranità, ridurre le tasse e bloccare il Green Deal. La decisione deriva dal suo nuovo impegno politico, dopo aver lasciato la Lega e fondato un partito personale. Durante una conferenza stampa a Bruxelles, ha spiegato che questa scelta mira a rafforzare le politiche nazionali e a respingere le imposizioni europee che giudica dannose.

