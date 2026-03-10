Famiglia nel bosco Nathan | Voglio che i bimbi tornino ma stop a presidi e proteste | Rafforzata vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori

Un padre ha dichiarato di voler riavere i propri figli e ha chiesto di interrompere presidi e proteste. La presidente del Tribunale dei minori è stata sottoposta a una maggiore vigilanza. Il padre ha anche affermato che finché i bambini non torneranno a casa, preferisce che rimangano nel bosco. La famiglia si trova attualmente in una zona isolata, lontano da contatti diretti con le autorità.

"Desidero che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui". Sono le parole che Natahan Trevallion ha pronunciato lasciando la casa-famiglia di Vasto, in provincia dell'Aquila. Ha poi aggiunto: "Ringrazio tutti per la solidarietà. Chiedo però con rispetto di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private"., La vigilanza attorno alla presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, è stata rafforzata dopo le minacce e gli attacchi ricevuti sui social negli ultimi mesi. La magistrata disponeva già di una forma di protezione legata al suo ruolo istituzionale, ma il clima di tensione che si è creato attorno al caso della famiglia nel bosco ha portato ad aumentare le misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

