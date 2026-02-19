Vertenza alla Rsa di Lodi Vecchio | confronto utile in Prefettura stop alle proteste

Il confronto tra sindacati e amministratori si è svolto questa mattina in Prefettura a Lodi, a causa delle crescenti tensioni alla Rsa di Lodi Vecchio. Le proteste dei lavoratori erano ormai diventate pressanti, con sit-in e scioperi programmati. Durante l’incontro, le parti hanno discusso delle richieste del personale e delle possibili soluzioni per evitare ulteriori azioni di protesta. La riunione si è conclusa con un accordo temporaneo, ma resta da vedere come procederanno le trattative nel prossimo futuro.

Lodi, 19 febbraio 2026 -Si è svolta questa mattina 19 febbraio 2026, in Prefettura a Lodi, una riunione dedicata alla delicata vertenza sindacale che coinvolge la Rsa di Lodi Vecchio. È una controversia che si trascina da tempo e che negli ultimi mesi, ha dato luogo a momenti di tensione tra alcuni lavoratori, sindacato e gestore della struttura. L’incontro, convocato su iniziativa del prefetto Davide Garra, ha rappresentato un primo tavolo di confronto informale, per fare il punto sullo stato della situazione e tentare di individuare un percorso condiviso e andare verso una soluzione. Partecipanti alla Riunione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vertenza alla Rsa di Lodi Vecchio: confronto utile in Prefettura, stop alle proteste Grey’s Anatomy, stop alle riprese: cast e troupe si uniscono alle proteste contro l’Ice#Grey’s-Anatomy-Stop || Le riprese della 22esima stagione di Grey’s Anatomy si fermano per un giorno. Stop alle polemiche sulla Melissari-Eremo: riunione in prefettura, ecco la decisione finaleDopo un incontro in Prefettura con le istituzioni, si è conclusa una riunione finalizzata a chiarire la situazione della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanità privata: si va verso lo sciopero nazionale; RSA FONTECCHIO, UN SOLO INFERMIERE A TURNO, DENUNCIA CISAL, NEUROMED ASSUMA O SCIOPERO; Contratti Sanità Privata e Rsa fermi da anni. Monta la tensione di sindacati e dipendenti; Ccnl sanità privata, rottura al Ministero: sindacati verso lo sciopero nazionale. Vertenza alla Rsa di Lodi Vecchio: confronto utile in Prefettura, stop alle protesteSindacati, Comune e gestore al tavolo con il prefetto: tracciata una road map per superare la crisi, nuovo incontro il 6 marzo 2026 ... ilgiorno.it Lodi Vecchio: vertice in Prefettura per la maxi RsaCONFRONTO CON I SINDACATI Trattativa aperta e proteste sospese, a tutela degli ospiti ... ilcittadino.it GIOC.ARCI – Lodi Vecchio Torna la serata dedicata ai giochi da tavolo, aperta a grandi e piccoli! Un’occasione per ritrovarsi, giocare insieme e trascorrere una serata diversa dal solito, all’insegna della socialità. Le proposte di gioco saranno curate dall’ass facebook