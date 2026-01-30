L' appello di Uila Pesca Catania | No al trasferimento dei pescherecci dal porto vecchio

La Uila Pesca Catania si oppone con forza al trasferimento dei pescherecci dal porto vecchio. L’associazione ha fatto sapere che non accetta questa decisione e chiede di mantenere le imbarcazioni nel porto storico. Antonio Giaimo, nuovo segretario della Uila, ha ribadito la posizione, sottolineando che questa scelta potrebbe mettere a rischio l’attività dei pescatori locali. La questione è diventata calda e ancora tutta da discutere.

Il sindacato rivendica la necessità di raggiungere "un giusto equilibrio tra l’esercizio di attività armatoriale nautica e l’esercizio della pesca professionale" Antonio Giaimo, ingegnere navale e capitano di vascello in quiescenza, è stato rieletto oggi segretario della Uila Pesca Catania. Dal congresso dell’organizzazione sindacale, che s’è riunito nella sala Uil “Mico Geraci” in via Sangiuliano alla presenza del segretario generale della Uila Sicilia Nino Marino, è stata inviata una lettera aperta alle istituzioni politiche nazionali, regionali e comunali. Si chiede che "il porto vecchio resti riparo sicuro per le imbarcazioni dell’Associazione pescatori di Catania, a maggiore ragione adesso dopo la lezione impartita dal ciclone Harry".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Uila Pesca Catania

Dal 10 gennaio è in vigore l'obbligo per tutti i pescherecci di dotarsi di sistemi di gestione video a bordo, inclusi quelli precedentemente esclusi dai regolamenti comunitari.

Nella zona del Porto Vecchio di Trieste, oltre 100 migranti saranno trasferiti nell'ambito di un'operazione di sgombero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Uila Pesca Catania

Argomenti discussi: Consorzi di Bonifica, Gerlando Inzerillo rieletto segretario della Filbi Palermo; Lavoro, campo aperto agli stranieri: 89 posti in agricoltura a Viterbo e provincia; MARTEDI 27 GENNAIO IL SEGRETARIO NAZIONALE UILA ALL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE DI SAN MICHELE SALENTINO; Ciclone Harry. Lavoro a rischio in agricoltura, agriturismo e indotto. Marino (Uila Sicilia) chiede interventi urgenti.

L’appello del segretario della Filbi Uil, Enzo Savarino: Riforma dei Consorzi di Bonifica, speriamo sia la volta buona!Fa piacere che una nuova proposta di riforma dei Consorzi di Bonifica abbia avuto via libera dalla Giunta regionale, speriamo sia la volta buona. Siamo disponibili al confronto su un […] ... blogsicilia.it

Pesca: preoccupazione per le modifiche al Codice della navigazione Fai, Flai e Uila Pesca esprimono preoccupazione per le importanti modifiche al codice della navigazione, introdotte dalla legge 182 del 2 dicembre 2025, in materia di imbarco, sbarco - facebook.com facebook

Pesca: preoccupazione per le modifiche al Codice della navigazione Fai, Flai e Uila Pesca esprimono preoccupazione per le importanti modifiche al codice della navigazione, introdotte dalla legge 182 del 2 dicembre 2025, in materia di imbarco, sbarco x.com