Stipendi statali e pensionati come cambia la busta paga nel 2026 | aumenti arretrati e doccia fredda sulle anticipate

Nel 2026 statali e pensionati vedranno un aumento nelle loro buste paga e nelle pensioni, grazie a una rivalutazione. Tuttavia, ci saranno anche alcune sorprese, come ritardi e arretrati non ancora certi. Le novità sono state annunciate in vista delle modifiche che entreranno in vigore tra poco più di un anno.

Nel 2026 lo Stato rimette mano ai conti di statali e pensionati, con buste paga più pesanti e assegni rivalutati, ma con una serie di contropartitei. La nuova legge di Bilancio interviene. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Il cedolino scuola di gennaio 2026 riguarda gli stipendi e gli arretrati relativi al triennio 2022-2024.

Stipendi, di quanto aumentano con la Manovra 2026: come cambiano le buste paga e per chi

Argomenti discussi: Aumenti stipendio docenti 2026: a chi spetta una tantum?; Aumenti stipendio docenti e ATA: una tantum e arretrati 2026; Stipendi NoiPA febbraio 2026: perché gli importi netti sono in ritardo e cosa sta succedendo.

Stipendi statali, aumenti nella busta paga di gennaio: nuova Irpef già in cedolino e arretrati per i docentiGli effetti dell’ultima legge di Bilancio si vedono subito, direttamente nella busta paga di gennaio. Per i dipendenti pubblici amministrati da NoiPA, infatti, il 2026 si apre con l’applicazione ... ilgazzettino.it

Stipendi statali, nuova Irpef da gennaio. E per i prof anche aumenti e arretrati del nuovo contrattoIn generale - e quindi non solo per gli amministrati NoiPa - nel 2026 buste paga e assegni pensionistici saranno leggermente più pesanti per milioni di italiani. L’ultima Manovra introduce infatti un ... ilgazzettino.it

Contratti Pa, rinnovi al via: sul tavolo 10 miliardi Stipendi. Oggi entra nel vivo il confronto per gli statali, con aumenti da 167 euro al mese In arrivo gli atti di indirizzo per gli altri comparti La settimana prossima in consiglio dei ministri le intese 2022/24 di person - facebook.com facebook