Mercoledì al CinemaCon, il regista Steven Spielberg ha mostrato un nuovo trailer di Disclosure Day, annunciando il suo ritorno al cinema d’azione dopo dieci anni. Dopo aver dedicato gli ultimi anni a drammi personali come The Fabelmans e film d’autore come West Side Story, Spielberg ha sottolineato l’importanza di storie originali per il futuro del cinema. La presentazione ha segnato un momento di attesa per il suo nuovo progetto.

Steven Spielberg ha presentato mercoledì al CinemaCon un nuovo trailer di Disclosure Day, il suo ritorno al cinema d’azione estivo dopo un decennio trascorso principalmente a realizzare drammi personali ( The Fabelmans ) e film d’autore ( West Side Story ). Durante l’evento ha colto l’occasione per parlare di cinema, majors, e industria hollywoodiana. Ancora una volta, Spielberg ha qualcosa di davvero importante da dire alle generazioni future. Un grido che si propaga ad Hollywood. «Il pubblico troverà ciò che vuole vedere ma gli studios devono aiutarci ampliando notevolmente le finestre di esclusiva, come ha appena fatto Donna Langley capo della Universal Entertainment», ha detto Spielberg tra gli applausi scroscianti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Steven Spielberg: “Servono storie originali o il cinema finirà il carburante”

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