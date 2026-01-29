Al cinema Politeama Lucioli di Terni si possono fare Incontri ravvicinati del terzo tipo | appuntamento il 3 febbraio con il capolavoro di Steven Spielberg
Questa sera al cinema Politeama Lucioli di Terni torna il film di Steven Spielberg,
Torna nelle sale italiane Incontri ravvicinati del terzo tipo, il capolavoro realizzato nel 1977 da Steven Spielberg e una proiezione è in programma al cinema Politeama Lucioli di Terni la sera del 3 febbraio, preceduto alle 20.30 da una introduzione storico-critica a cura di Sentieri del cinema.🔗 Leggi su Ternitoday.it
