Steven Spielberg difende il cinema l' opera e la danza | L' arte va sostenuta

Da movieplayer.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un panel al SXSW, il regista ha espresso il suo sostegno al cinema, all’opera e alla danza, sottolineando l’importanza di continuare a supportare queste forme artistiche. Ha parlato dell’esperienza cinematografica, evidenziando cosa la renda unica e significativa. Le sue parole hanno mostrato come l’arte possa mantenere un ruolo centrale nella cultura, incoraggiando a valorizzarla e proteggerla.

Il regista, durante un panel organizzato dal SXSW, ha parlato dell'esperienza cinematografica e di cosa la renda così speciale. Le polemiche suscitate dalle parole di Timothée Chalamet sull'opera e sulla danza sembra non siano destinate a fermarsi a breve. A intervenire sull'argomento è stato ora Steven Spielberg durante un'apparizione al SXSW organizzata per parlare della sua carriera e del suo prossimo film, Disclosure Day. L'idea di Spielberg sull'esperienza cinematografica Rispondendo a una domanda relativa al futuro dell'esperienza cinematografica, Steven Spielberg ha spiegato: "Si tratta di un argomento importante di cui parlare, e guardo questo auditorium con tutte le persone presenti, e penso semplicemente che siamo tutti insieme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Steven Spielberg difende il cinema, l'opera e la danza: "L'arte va sostenuta"

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