Durante un panel al SXSW, il regista ha espresso il suo sostegno al cinema, all’opera e alla danza, sottolineando l’importanza di continuare a supportare queste forme artistiche. Ha parlato dell’esperienza cinematografica, evidenziando cosa la renda unica e significativa. Le sue parole hanno mostrato come l’arte possa mantenere un ruolo centrale nella cultura, incoraggiando a valorizzarla e proteggerla.

Il regista, durante un panel organizzato dal SXSW, ha parlato dell'esperienza cinematografica e di cosa la renda così speciale. Le polemiche suscitate dalle parole di Timothée Chalamet sull'opera e sulla danza sembra non siano destinate a fermarsi a breve. A intervenire sull'argomento è stato ora Steven Spielberg durante un'apparizione al SXSW organizzata per parlare della sua carriera e del suo prossimo film, Disclosure Day. L'idea di Spielberg sull'esperienza cinematografica Rispondendo a una domanda relativa al futuro dell'esperienza cinematografica, Steven Spielberg ha spiegato: "Si tratta di un argomento importante di cui parlare, e guardo questo auditorium con tutte le persone presenti, e penso semplicemente che siamo tutti insieme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steven Spielberg difende il cinema, l'opera e la danza: "L'arte va sostenuta"

Articoli correlati

Al cinema Politeama Lucioli di Terni si possono fare “Incontri ravvicinati del terzo tipo”: appuntamento il 3 febbraio con il capolavoro di Steven SpielbergTorna nelle sale italiane Incontri ravvicinati del terzo tipo, il capolavoro realizzato nel 1977 da Steven Spielberg e una proiezione è in programma...

Leggi anche: Steven Spielberg entra negli EGOT. Il prestigioso traguardo arrivato col Grammy

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Steven Spielberg

Temi più discussi: Steven Spielberg difende il cinema, l'opera e la danza: L'arte va sostenuta; Spielberg difende cinema, balletto e opera nel dibattito su Chalamet; Steven Spielberg elogia il balletto e l’opera al SXSW in mezzo alla reazione negativa di Timothée Chalamet.

Steven Spielberg difende il cinema, l'opera e la danza: L'arte va sostenutaIl regista, durante un panel organizzato dal SXSW, ha parlato dell'esperienza cinematografica e di cosa la renda così speciale. movieplayer.it

Disclosure Day: ecco il trailer ufficiale in italiano del nuovo film di Steven SpielbergUno dei più imporanti autori contemporanei torna al genere che forse più l'ha fatto conoscere e amare in tutto il mondo, la fantascienza, per raccontare il mondo di oggi. Ecco il primo trailer ufficia ... comingsoon.it

Quando stiamo tutti guardando qualcosa, ci colpirà in modo indipendente, individualmente, in modi diversi. Ma c'è un impulso collettivo da una buona storia che ci colpisce tutti in contemporanea, esattamente nello stesso modo". Steven Spielberg, invitato al S - facebook.com facebook

Uno dei più importanti autori contemporanei torna al genere che forse più l'ha fatto conoscere e amare in tutto il mondo, la fantascienza, per raccontare il mondo di oggi. Ecco il trailer ufficiale in italiano di #DisclosureDay, il nuovo film di #StevenSpielberg, con x.com