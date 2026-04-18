Porte aperte, ma solo quando la situazione diventa critica. Negli altri giorni, giù la saracinesca. Dietro al bandone cento sedie, comodi divanetti per un’altra decina di posti, venti tavolini, servizi igienici, prese elettriche, aria condizionata, elevato tasso di comfort. Ma l’accesso è consentito solo in caso d’emergenza. Si tratta della ‘ Critical Caring Room ’, non una sala-fantasma ma un servizio concreto, incastonato nella galleria commerciale della stazione Santa Maria Novella. Un servizio che però Trenitalia attiva esclusivamente in giornate molto delicate per il trasporto ferroviario. La questione è tornata sotto ai riflettori con l’interrogazione a Palazzo Vecchio di Dmitrij Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stazione, il caso ’critical room’ . Porte aperte solo nei giorni difficili: "Ma anche per i pendolari regionali"

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