Gita fuori porta nei castelli nei palazzi e nei borghi medievali a porte aperte

Una gita fuori porta tra storia, leggende e tradizioni. Alla scoperta dei monumenti architettonici medievali della media pianura lombarda ma anche tra i migliori ristoranti, i mercatini di prodotti locali e d'antiquariato, mostre d’arte, concerti, rievocazioni storiche e tanti altri eventi. Domenica 1 marzo i castelli, i palazzi e i borghi medievali di quattro province sono pronti a riaprire porte, portoni e ponti levatoi ai visitatori. L’appuntamento, ormai attesissimo, si rinnova ogni prima domenica del mese e in occasione delle festività, offrendo un viaggio affascinante nel passato delle 23 realtà sparse tra le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Ogni visitatore può costruire liberamente il proprio itinerario, scegliendo quali e quante località visitare sulla base delle aperture previste per ciascuna data. Tutte le informazioni sono facilmente reperibili online sul sito di Pianura da scoprire, che nel 2025 ha registrato 1 milione e 300 mila visualizzazioni sulle pagine dedicate del sito www. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

