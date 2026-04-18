Starlink si spegne e i droni della Marina Usa vanno alla deriva Il Pentagono scopre di essere dipendente dai satelliti di Musk

Durante un’esercitazione della Marina americana, i droni autonomi impiegati hanno smesso di funzionare a causa dello spegnimento dei satelliti Starlink, forniti da un'azienda privata. Il Pentagono ha confermato di dipendere dai satelliti di questa società per le comunicazioni e il controllo delle unità. La simulazione prevedeva l’impiego di navi autonome in un’ipotetica crisi, potenzialmente collegata a un conflitto con la Cina.

L’esercitazione della Marina americana prevedeva l’utilizzo di unità navali autonome, in uno scenario di crisi, che potrebbe riguardare – si spera non accada mai – un conflitto con la Cina. Ma gli ufficiali hanno scoperto durante l’attività che più del Dragone, dovevano preoccuparsi di un altro “nemico”: Starlink. Secondo documenti visionati dall’agenzia Reuters, l’esercitazione programmata nell’agosto 2025 non è andata a buon fine: il motivo è da ricondurre ad una interruzione della rete dei satelliti di Elon Musk. Il risultato è che una ventina di unità senza pilota sono andate alla deriva lungo la costa della California, con le operazioni che per quasi un’ora hanno riscontrato molte difficoltà di comunicazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Starlink si spegne e i droni della Marina Usa vanno alla deriva. Il Pentagono scopre di essere dipendente dai satelliti di Musk Notizie correlate Leggi anche: Musk spegne Starlink ai soldati russi, Kiev: “Sono nel caos, gli assalti rallentati” Russia, esercito in crisi: Musk spegne Starlink. «Operazioni d'assalto bloccate, tutti i comandi sono crollati»Musk "spegne" Starlink e manda nel panico interi battaglioni dell'esercito russo.