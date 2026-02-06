Musk spegne Starlink ai soldati russi Kiev | Sono nel caos gli assalti rallentati

Musk ha spento i terminali Starlink usati dai soldati russi in Ucraina. Nella notte tra mercoledì e giovedì, i dispositivi hanno smesso di funzionare, lasciando le forze russe senza comunicazioni e rallentando gli assalti. Kiev parla di un blackout senza precedenti che ha creato caos sul fronte.

In Ucraina è scattata una tregua inattesa. Non negoziata, ma imposta dalla tecnologia. Nella notte tra mercoledì e giovedì i terminali Starlink utilizzati illegalmente dalle forze russe – come vi avevamo rivelato su TSP – lungo la linea del fronte hanno smesso improvvisamente di funzionare, provocando un blackout operativo che Kiev definisce senza precedenti. Secondo il ministero della Difesa ucraino — e come confermato anche da diversi corrispondenti militari russi — l’impatto è stato immediato: droni improvvisamente “ciechi”, gruppi d’assalto privati del coordinamento e crollo della trasmissione di informazioni in tempo reale, uno degli elementi chiave della guerra moderna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Musk spegne Starlink ai soldati russi, Kiev: “Sono nel caos, gli assalti rallentati” Approfondimenti su Starlink Ucraina Ucraina, Starlink: “Soldati di Kiev salvi grazie alla nostra tecnologia” Starlink, il servizio di connettività satellitare di SpaceX, gioca un ruolo fondamentale nel supporto alle forze ucraine, garantendo comunicazioni essenziali sul campo di battaglia. Proteste in Iran, il regime "spegne" Internet e nei cieli spuntano presunti satelliti Starlink: l'ipotesi del blitz Usa e la cena Tump-Musk Durante le proteste in Iran, il regime ha sospeso temporaneamente l'accesso a Internet. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Starlink Ucraina Argomenti discussi: Elon Musk ha spento i satelliti che guidano i droni di Putin. Secondo quanto riferito da Elon Musk, il telefono Starlink è dotato di connettività satellitareL'azienda SpaceX di Elon Musk starebbe sviluppando uno smartphone in grado di accedere a Internet direttamente tramite la rete satellitare Starlink, consentendo al telefono di comunicare in tutto il m ... notebookcheck.it L’esercito russo non ha più StarlinkIl sistema di comunicazioni satellitari di Elon Musk è fondamentale per le operazioni al fronte, e ora lo possono usare solo gli ucraini ... ilpost.it Da Donald Trump a Elon Musk, da Andrea di York a Bill Gates: ecco tutti i nomi dei potenti citati negli Epstein Files facebook

