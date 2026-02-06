Musk ha spento Starlink in Russia, lasciando senza connessione i militari sul campo. Le operazioni d’assalto si sono bloccate e i comandi sono caduti nel caos. Nelle ultime ore, i servizi internet satellitari sono stati disattivati non solo nei territori coinvolti, ma ovunque, creando confusione tra le fila dell’esercito russo.

Musk "spegne" Starlink e manda nel panico interi battaglioni dell'esercito russo. Nelle scorse ore sono stati disattivati i servizi internet satellitari non solo nei territori ucraini occupati ma anche in alcuni distretti russi, creando non pochi problemi ai militari, specialmente a livello di precisione degli attacchi e dell'utilizzo dei droni. Un funzionario di Kiev l'ha definita una «grave battuta d'arresto» sul campo di battaglia per Mosca, che ha interrotto le operazioni d'assalto. Le forze russe hanno fatto uso non autorizzato di migliaia di connessioni Internet Starlink per comunicazioni sicure dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Russia, esercito in crisi: Musk spegne Starlink. «Operazioni d'assalto bloccate, tutti i comandi sono crollati»

Approfondimenti su Russia Esercito

Musk ha spento i terminali Starlink usati dai soldati russi in Ucraina.

Elon Musk ha annunciato che le misure adottate da SpaceX per bloccare l’uso non autorizzato di Starlink da parte della Russia hanno dato i loro frutti.

Ultime notizie su Russia Esercito

