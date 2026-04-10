Spray al peperoncino spruzzato al liceo | studenti evacuati sul posto la polizia

Un episodio si è verificato oggi in un liceo della città, quando uno spray al peperoncino è stato spruzzato all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia, mentre gli studenti presenti sono stati evacuati in via precauzionale. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori danni, e le autorità stanno procedendo con le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Modena, 10 aprile 2026 – Ennesimo episodio con spray al peperoncino spruzzato all'interno di un istituto superiore della città. L'allarme è scattato a metà mattina al liceo Tassoni di viale Reiter. Sul posto la polizia e il 118, gli studenti sono stati fatti uscire dalle aule e alcuni visitati, nessuno sarebbe stato ricoverato. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spray al peperoncino spruzzato al liceo: studenti evacuati, sul posto la polizia Spray al peperoncino spruzzato nel corridoio della scuola: evacuati gli studenti, due portati in ospedalePistoia, 23 gennaio 2026 – Due studenti sono stati portati in ospedale (in codice giallo) per intossicazione dovuta a spray al peperoncino. Spray al peperoncino in un liceo a Milano: evacuati circa cento studentiUn liceo di Milano è stato evacuato nel corso della mattinata dopo la diffusione di una sostanza urticante all'interno di uno dei palazzi che... Temi più discussi: Monza, spray al peperoncino nel bagno della scuola: nove coinvolti, nessuno ha avuto bisogno di cure; Lite al centro commerciale: usato spray al peperoncino. Botte tra minori per una ragazza; Spruzza spray al peperoncino per saltare la verifica: scuola evacuata e studenti intossicati; Aggredito con lo spray al peperoncino, minorenne nei guai. Modena, spray al peperoncino al liceo Tassoni: studenti in strada, due trasportati in ospedaleSocietà: Durante le prime ore di lezioni uno studente avrebbe spruzzato spray al peperoncino all interno dell istituto ... lapressa.it Aggredito dal rivale geloso spruzza spray urticante. Tutti evacuati dal localeUn ex irrequieto, mosso dalla gelosia; un rivale in amore preparato a respingere ogni assalto, al punto da tirar fuori uno spray al peperoncino e spruzzarlo in una sala dove in duecento, bambini compr ... ilgiorno.it Prima le dichiarazioni d’amore scritte sui muri del paese con la bomboletta spray anziché con un più classico sms sul telefonino. Poi le serate alcoliche con decine di bottigliette di birra abbandonate vicino alla sede degli alpini, infine i danni al pavimento gom - facebook.com facebook