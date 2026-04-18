Dopo la sconfitta contro la Lazio, il difensore del Napoli ha commentato apertamente l’andamento della squadra, affermando che la speranza di vincere lo scudetto si è esaurita e che il gruppo ha deciso di smettere di lottare. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a Dazn, in cui ha analizzato l’andamento della partita e lo stato emotivo della squadra.

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha parlato molto onestamente a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio. Una sconfitta che arriva con una prestazione azzurra sorprendente, 0 tiri nello specchio della porta e pochissima energia. Il dubbio negli studi di Dazn è che la squadra abbia mollato, dopo un anno intero in cui ha combattuto oltre gli infortuni, oltre ogni statistica. “Oggi eravamo veramente scarichi, è la testa che muove le gambe e non è fatica. Penso anche personalmente che domenica ci sia stato un contraccolpo. Siamo stati tutto l’anno a spingere e rincorrere, poi contro il Parma quella fiammella si è spenta, però per una...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spinazzola: “Si è spenta la fiammella del sogno scudetto e abbiamo mollato”

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