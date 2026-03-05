Nel match di Eurolega tra Barcellona e Milano, il tecnico della squadra catalana ha commentato l’andamento della partita, sottolineando che nel quarto finale la squadra ha cercato di reagire, anche se senza successo. Ha evidenziato i momenti decisivi in cui la rimonta non si è concretizzata e ha analizzato le scelte fatte durante l’ultimo quarto.

Nel confronto di Eurolega tra Barcellona e Milano, il tecnico della formazione catalana analizza l’esito della rimonta mancata e identifica i momenti chiave che hanno guidato la sfida. L’esposizione mette in evidenza i dati di gioco e le reazioni nel finale, offrendo una lettura basata sui fatti maturati sul campo. Il coach ha riconosciuto i meriti degli avversari, affermando che hanno disputato una partita globalmente migliore. Nel primo tempo Barcellona ha mostrato un gioco più efficace rispetto al punteggio, ma ha mancato diversi tiri aperti costruiti bene. Successivamente la squadra ha accusato una crollata mentale, perdendo contatto con l’andamento della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Abbiamo mollato mentalmente, ma nell'ultimo quarto abbiamo almeno lottato

