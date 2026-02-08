Spider-Man | Sony svela entusiasmo per Brand New Day il film più sorprendente della saga di Tom Holland

Il futuro di Spider-Man si fa sempre più interessante. Sony ha mostrato entusiasmo per il nuovo film “Brand New Day”, definendolo il più sorprendente della saga di Tom Holland. Il CEO di Sony Pictures, Tom Rothman, ha visto in anteprima il materiale e promette grandi cose. I fan aspettano con ansia di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura sul grande schermo.

Il futuro di Spider-Man sul grande schermo si preannuncia "sorprendente", secondo le parole del CEO di Sony Pictures, Tom Rothman, che ha visionato in anteprima il materiale grezzo di "Spider-Man: Brand New Day". L'entusiasmo del dirigente, espresso in un'intervista a Variety, alimenta le aspettative per il quarto capitolo dedicato all'iconico supereroe, atteso nelle sale cinematografiche il 31 luglio 2026. L'annuncio, giunto in un momento di grande fermento per il Marvel Cinematic Universe, apre un nuovo capitolo nella saga di Peter Parker, interpretato da Tom Holland, e solleva interrogativi sul suo futuro all'interno del franchise.

