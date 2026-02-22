I volontari ripuliscono la Spiaggia Inclusiva Balnea | il video

I volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autosmo, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico Salerno hanno ripulito la Spiaggia Inclusiva Balnea, rimuovendo plastica e rifiuti abbandonati. Il loro intervento, motivato dalla crescente presenza di detriti sulla riva, ha portato alla riapertura dell’area per tutti. I partecipanti hanno usato sacchi e rastrelli per mettere in sicurezza il luogo. Molti cittadini si sono fermati a osservare il lavoro svolto.