I volontari ripuliscono la Spiaggia Inclusiva Balnea | il video
I volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autosmo, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico Salerno hanno ripulito la Spiaggia Inclusiva Balnea, rimuovendo plastica e rifiuti abbandonati. Il loro intervento, motivato dalla crescente presenza di detriti sulla riva, ha portato alla riapertura dell’area per tutti. I partecipanti hanno usato sacchi e rastrelli per mettere in sicurezza il luogo. Molti cittadini si sono fermati a osservare il lavoro svolto.
Grazie all’impegno concreto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autosmo, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico Salerno, questa mattina la Spiaggia Inclusiva Balnea è stata restituita alla piena fruibilità dei cittadini. Il commento“Un’azione chiara, visibile, efficace. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Babbo Natale viene in kayak: appuntamento con tutti i bambini presso la spiaggia inclusiva Balnea di MercatelloIl 21 dicembre alle 11, la spiaggia inclusiva Balnea di Mercatello ospiterà un evento speciale: Babbo Natale arriverà in kayak per incontrare i bambini.
Spiaggia libera inclusiva “Balnea” di Mercatello: non ancora rimosse le imbarcazioni abusive, l'appelloIl 25 novembre 2025, la Capitaneria di Porto di Salerno ha emesso avvisi ufficiali per la rimozione delle imbarcazioni abusive presenti sulla spiaggia libera inclusiva “Balnea” di Mercatello.
