Spiagge | il Ministero sfida il modello locale per i nuovi bandi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato il primo incontro tecnico dedicato alla definizione delle nuove norme sulle concessioni demaniali marittime destinate al turismo e al tempo libero. Durante l'incontro sono stati discussi i criteri e le modalità per l’assegnazione delle concessioni, sfidando così il modello adottato dalle amministrazioni locali. La riunione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e operatori del settore.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ospitato il primo vertice tecnico per definire le nuove regole sulle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo. L’incontro ha la partecipazione di Regioni, Anci e Upi, con l’obiettivo di redigere un bando tipo che guidi i Comuni nelle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione dei tratti di spiaggia. La difesa del modello emiliano-romagnolo tra continuità e innovazione. Le autorità regionali hanno partecipato attivamente al tavolo di confronto per garantire che le linee guida nazionali non snaturino le specificità dei territori costieri. Roberta Frisoni, assessora...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spiagge: il Ministero sfida il modello locale per i nuovi bandi Notizie correlate Spiagge: il governo impone bandi senza ascoltare i ComuniIl futuro delle nostre spiagge si trova in questo momento sospeso nell’incertezza normativa, con un bando-tipo che dovrebbe essere imposto dal... Samsung sfida Apple: arrivano i nuovi Fold 8 e il modello WideLe indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone pieghevoli Samsung puntano verso una presentazione ufficiale che potrebbe aver luogo a...